Tracy Treloar

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Who is Your High Priest? Aaron or Melchizedec? https://youtube.com/watch?v=HonpdwpovFg&si=4lVDbymLJCIQxVCg

@truthinhistory
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